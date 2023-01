America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 sarà inoltre un anno pre-elettorale in Messico, Paese che si troverà orfano del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, protagonista indiscusso della scena, dal 2018 ad oggi. Con i partiti di opposizione in forte ritardo di consensi, l'eredita dei Lopez Obrador potrebbe ricadere su uno dei due delfini del partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena): il navigato ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard, o la sindaca della capitale, Claudia Sheinbaum. Nel 2023 "Amlo" - dal 9 all'11 gennaio riceverà gli omologhi di Stati Uniti e Canada, Joe Biden e Justin Trudeau - cercherà di chiudere tutti i cantieri inaugurati durante il suo mandato tra cui la sesta raffineria del Paese ("Olmeca"), decisiva per rendere il Paese completamente autosufficiente dal punto di vista energetico, o il treno Maya, la ferrovia che unisce le principali mete archeologiche della penisola dello Yucatan, leva per lo sviluppo economico di una regione in ritardo di sviluppo. (Brb)