Torino: Borio (Federalberghi) a ' Nova', 2023 potrebbe essere l’anno del salto di qualità per il turismo della città

- Il 2023 potrebbe essere l'anno della consacrazione del nuovo turismo Torinese. Lo ha sottolineato il presidente di Federalberghi Torino Fabio Borio in un'intervista ad 'Agenzia Nova'.Com’è andato l’anno appena passato?Abbiamo iniziato il 2022 un pò in sordina, mentre abbiamo chiuso l’anno con risultati molto interessanti. Addirittura nel corso del 2022 c’è stato un continuo inseguimento nel riprendere i dati del 2019. E, seppur come flussi siamo leggermente sotto l 2019, il dato rimane inaspettato e positivo. Detto questo, il contesto è molto difficile e di conseguenza fare previsioni è complicato. Abbiamo iniziato con la fuga dalle Città con la pandemia e a fine anno invece c'è stato il grande ritorno in Città. Ci aspettiamo una distribuzione degli eventi e dei turisti su tutto l’anno adesso. Il basket sicuramente sarà importante come evento di partenza, soprattutto in ottica di destagionalizzazione. Torino ha un grande pregio: è una Città che sa vestirsi ogni volta di un evento nuovo e questa è un'importante capacità. (segue) (Rpi)