Torino: Borio (Federalberghi) a ' Nova', 2023 potrebbe essere l’anno del salto di qualità per il turismo della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 sarà l'anno della consacrazione del nuovo turismo Torinese?Certamente. Quest’anno l’abbiamo visto ad esempio nell’Atp: il comune è riuscito ad accostarsi bene rispetto a questo evento. Spero che il prossimo anno si riesca ad anticipare la comunicazione in vista dell’evento e in generale governare l'intero sistema con un progetto di marketing territoriale e della Città. E’ ora del salto di qualità per Torino, per posizionarsi come una meta conosciuta a livello internazionale. Questo potrebbe portare flussi non solo di quantità ma anche di qualità, con ricadute economiche evidenti. (segue) (Rpi)