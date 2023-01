Fvg: Regione punta sul fotovoltaico, investimenti per 155 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fotovoltaico, idrogeno e comunità energetiche. È la strategia seguita in materia di energia dalla regione Friuli Venezia Giulia, che punta a raggiungere la neutralità entro il 2045, ossia almeno cinque anni prima rispetto agli obiettivi europei. Per il 2023 l’attenzione è tutta rivolta sul fotovoltaico: sul tavolo ci sono 155 milioni di euro, 100 milioni destinati alle abitazioni e 55 milioni alle imprese. L’ecobonus regionale, annunciato già a ottobre dal presidente Massimiliano Fedriga, è stato confermato nella manovra finanziaria. Prevede un abbattimento dei costi per i lavori di efficientamento energetico nelle abitazioni principali, nelle seconde case e nei condomini. Sarà un provvedimento retroattivo: potranno beneficiare del contributo tutti coloro che abbiamo effettuato lavori a partire dallo scorso primo novembre. Si attende ora il regolamento attuativo, la cui approvazione è stata rinviata all’anno nuovo per evitare sovrapposizioni con le norme nazionali. Nelle intenzioni della Giunta, infatti, il bonus regionale andrà a sommarsi alle detrazioni previste a livello nazionale, riducendo così ulteriormente per i cittadini del Friuli Venezia Giulia i costi per l’installazione di impianti fotovoltaici. (segue) (Frt)