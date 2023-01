Fvg: Regione punta sul fotovoltaico, investimenti per 155 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rispetto alle future fonti di energia la Regione ha il ruolo di capofila nell'ambizioso progetto strategico della Valle dell'Idrogeno, che dovrà proseguire con Slovenia e Croazia nella ricerca di quell’autonomia energetica cui dobbiamo puntare”, ha spiegato facendo un bilancio dei passi già fatti nel corso del 2022 l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro. Più immediato è l'appuntamento previsto nel 2023 con gli Stati Generali dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico. "Un piano - ha annunciato l'assessore - che porterà alla sottoscrizione della Carta di Trieste tra la nostra Regione e Veneto, Emilia Romagna oltre a Austria, Slovenia e Croazia: un grande progetto di miglioramento ambientale che punta alle future generazioni". Secondo l’assessore, per concretizzare la svolta green della regione occorre puntare su soluzioni a medio-lungo termine: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e anche nucleare di ultima generazione. La priorità ora va alle rinnovabili e alla promozione di comunità energetiche in cui l’autoconsumo garantisca l’abbattimento delle bollette. Ammonta a 11 milioni di euro la dotazione prevista a favore di comunità energetiche e gruppi di autoconsumo e sono già un centinaio le domande presentate per partecipare al bando pubblicato a novembre dalla Regione. Gli uffici della direzione Difesa dell’ambiente hanno già accolto le prime 30 domande; tra i richiedenti, ci sono 20 Comuni, cinque Asp, due consorzi di bonifica, due consorzi di sviluppo economico e industrializzazione e un polo tecnologico. (Frt)