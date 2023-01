Spagna: nel 2023 numerosi appuntamenti elettorali in un clima di forte polarizzazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il 2023 sarà un anno cruciale per la politica spagnola con una serie di appuntamenti elettorali previsti il 28 maggio che precederanno il voto alle consultazioni generali previsto per dicembre. Eccetto l'Andalusia, la Catalogna, la Galizia e i Paesi Baschi, i cittadini saranno chiamati a rinnovare i Consigli regionali in Aragona, Asturie, Isole Baleari, Isole Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e Leon, Valencia, Estremadura, Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja. Gli ultimi mesi del 2022 sono stati caratterizzati da una polarizzazione sempre più marcata tra il governo del presidente Pedro Sanchez ed i partiti d'opposizione. Al centro dello scontro, oltre all'adozione delle misure anti-crisi per combattere l'inflazione record (6,8 per cento a novembre), hanno tenuto banco l'abrogazione del reato di sedizione (sostituito con quello di disordine pubblico aggravato) e la sensibile riduzione delle pene per quello di appropriazione indebita senza fini di lucro che hanno avuto il via libera definitivo al Senato. (segue) (Spm)