Spagna: nel 2023 numerosi appuntamenti elettorali in un clima di forte polarizzazione politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di forte polarizzazione, i due schieramenti stanno cercando di serrare le file per presentarsi al meglio ai diversi appuntamenti elettorali locali che potrebbero disegnare una nuova mappa politica in Spagna. La maggior parte dei sondaggi pubblicati periodicamente da vari istituti demoscopici vedono in vantaggio - con un margine più o meno marcato - il Pp rispetto ai socialisti. Sanchez, in particolare, avrà il difficile compito di ricompattare il partito dopo le esternazioni di alcuni leader regionali che hanno espresso pubblicamente forti reticenze per la riforma del codice penale recentemente approvata. Nei giorni scorsi, il presidente di Castiglia La-Mancia, Emiliano García-Page, ha preso le distanze dalle dichiarazioni del ministro della Presidenza, Felix Bolanos, secondo cui i socialisti locali "capiscono" la tabella di marcia del governo in Catalogna. "Non considero di sinistra sostenere i privilegi territoriali, né ritengo che si debba concordare con i criminali la loro stessa pena", aveva detto Garcia-Page. Critiche analoghe sono state espresse anche dal presidente dell'Aragona, Javier Lambán. Alla sinistra del Psoe, la maggior novità politica è rappresentata dalla piattaforma Sumar lanciata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, tra gli esponenti più popolari dell'esecutivo. Un ampio fronte progressista "dal basso" e legato all'associazionismo sul quale Unidas Podemos ha chiesto insistentemente "chiarezza" avendola indicata in numerose occasioni come la sua alleata "naturale" a livello locale e candidata favorita alle elezioni generali. (segue) (Spm)