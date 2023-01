Business news: Bolivia-Perù, via a scambio esperienza su tecnologia nucleare civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Bolivia e Perù hanno promosso una serie di iniziative per favorire lo scambio di esperienza nel campo della tecnologia nucleare a scopi civili. In quest'ambito una delegazione di scienziati boliviani del Centro per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia nucleare (Cidtn) ha visitato l'Istituto peruviano di energia nucleare (Ipen) a Lima. "Lo scambio di esperienze scientifiche è stato piuttosto interessante. Abbiamo visto tutte le attività che svolgono e abbiamo capito come indirizzare le nostre capacità per rafforzare le operazioni del Cidtn", ha detto la funzionaria dell'Agenzia boliviana per l'energia nucleare (Aben), Teresa Pacheco. (Brb)