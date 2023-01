Sociale: crescono le povertà, a Milano in un giorno 4600 persone hanno chiesto aiuto a "Pane quotidiano" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Comunità ha confermato il dato di Pane Quotidiano: dal 2019 al 2022 le situazioni di disagio sono aumentate. Perché i poveri non sono una categoria ma sono persone con le proprie storie, tutte diverse. "Si stabiliscono relazioni personali che spesso diventano la chiave di volta per ribaltare situazioni che molto spesso sembrano impossibili da superare" termina. "Nei primi tre trimestri del 2022 con il programma Agea abbiamo distribuito quasi 1.500 tonnellate di derrate alimentari. Numeri che confermano l'emergenza che ha colpito le fasce più vulnerabili della popolazione negli ultimi anni a causa della pandemia, della crisi energetica e dell'inflazione" sottolinea poi Niccolò Ventrice, delegato all'Inclusione sociale della Croce Rossa di Milano. Anche la Croce Rossa Italiana è impegnata nell'aiuto ai più deboli con due programmi: Agea, che ogni mese distribuisce razioni alimentari a 44 organizzazioni e associazioni che raggiungono poi più di 40mila persone; e "Cri4Kids", un progetto nato per il supporto alle famiglie con figli piccoli e in difficoltà economica. "Cri4Kids" raggiunge oltre 50 famiglie in condizioni di forte fragilità, per un totale di 70 bambini di età inferiore ai due anni. Gli vengono forniti non solo beni di prima necessità, ma anche pannolini, creme, tutti beni costosi per una famiglia già in difficoltà. Un progetto di piccole dimensioni, ma dall'impatto molto grande. A preoccupare è però il 2023. "I dati dell'ultimo trimestre sono in crescita e ci preoccupano per le difficoltà che dovremo affrontare" afferma Ventrice. Della stessa opinione è Luigi Rossi che prevede un anno "un po' in salita". A preoccupare è l'inflazione: "L'ultimo trimestre non ha fatto ben presagire per il prossimo anno, poi vediamo cosa succede. A giugno dovrebbe bloccarsi l'inflazione, vediamo se l'aumento dei tassi sortirà degli effetti" conclude in consigliere di Pane Quotidiano. (Rem)