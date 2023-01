America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime settimane dell'anno serviranno anche a capire quale soluzione potrà avere la crisi politica e istituzionale in Perù. L’arresto “per cospirazione” dell’ex presidente Pedro Castillo, il 7 dicembre, ha innescato una nuova ondata di proteste in tutto il Paese, che il nuovo governo di Dina Boluarte ha cercato di attutire fissando innanzitutto nuove elezioni generali con due anni d’anticipo sulla data prevista. Primo banco di prova della tenuta del nuovo assetto istituzionale ci sarà il 10 gennaio, quando il governo chiederà la fiducia al Congresso. Rimane però la grande incognita di un Paese che ha cambiato sei presidenti in sei anni, uno solo dei quali - Francisco Sagasti - non finito agli arresti. Non meno delicata la situazione in Bolivia, dopo l’arresto del leader oppositore Luis Camacho, il governatore di Santa Cruz accusato di un ruolo determinante nelle proteste che costarono la presidenza ad Evo Morales, nel 2019. La decisione della magistratura, anche in questo caso, ha riportato nelle piazze quella parte del Paese, imprenditori e politici, che vede in Camacho il simbolo dell’opposizione al modello neosocialista che governa quasi ininterrottamente da venti anni. (segue) (Brb)