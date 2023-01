Sassaroli (in Therapy), la pandemia ha lasciato segni su bambini e adolescenti, richieste di aiuto a psicologi sono in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la pandemia, in Italia, sembra essere finita e preoccupa meno dell’influenza stagionale, i segni lasciati non sono scomparsi. Non solo per quanto riguarda le decine di migliaia di morti, ma per gli strascichi psicologici provocati sulle giovani generazioni, compresi bambini e adolescenti. Il Covid, inoltre, ha “slatentizzato” il timore di rivolgersi allo psicologo, tanto è vero che, in questo momento, si registra un aumento di richieste di aiuto e il calo, che ci sarà, sarà comunque lento. Lo spiega a Nova la professoressa Sandra Sassaroli, Fondatrice e direttrice di “In Therapy”. “Parlavo di recente con un amico che gestisce un centro per adolescenti con problemi di autolesionismo e tentativi di suicidi: mi ha detto che non hanno mai avuto un anno come questo. Gli adolescenti sono spesso completamente in confusione, sregolati, non sanno bene come rientrare nel mondo e stanno pagando un prezzo a questi anni perduti. È come se avessero accumulato tutto e adesso c'è una situazione estremamente fragile dal punto di vista psicologico” dice per quanto riguarda gli adolescenti, mentre per i bambini si parla addirittura di “sei o otto mesi di ritardo su sviluppo da recuperare”. (segue) (Rem)