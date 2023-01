Spagna: nel 2023 numerosi appuntamenti elettorali in un clima di forte polarizzazione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo caso, il testo prevede pene massime fino a 5 anni, rispetto ai 15 stabiliti nel codice penale vigente prima della riforma, mentre per il secondo reato la pena massima scenderà da 12 a 4 anni. Sia Sanchez che diversi esponenti di primo piano dell'esecutivo hanno assicurato che queste modifiche del codice penale hanno l'obiettivo di "omologare" la legislazione spagnola a quella delle altre democrazie europee. Il Partito popolare (Pp), Vox e Ciudadanos hanno, tuttavia, accusato il capo dell'esecutivo di aver fatto l'ennesima "concessione" ai partiti indipendentisti catalani, in particolare a Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), pur di rimanere al potere "mettendo a rischio" l'ordine costituzionale. La riforma del Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) e della Corte costituzionale è un altro terreno di scontro che si trascina ormai da oltre tre anni e mezzo con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed il Pp che non riescono a raggiungere un'intesa lanciandosi reciproche accuse di voler "controllare" la magistratura. Il 19 dicembre scorso, la Corte costituzionale ha di fatto paralizzato l'iter parlamentare al Senato dopo il via libera del Congresso dei deputati con un decreto d'urgenza sulla riforma del sistema di elezione dei giudici in seguito a un ricorso presentato dai popolari. Sanchez ha assicurato che il governo "rispetta" questa decisione ma ha annunciato che saranno adottate "tutte le misure necessarie" per porre fine a tale blocco e per garantire il rispetto della "volontà popolare". (segue) (Spm)