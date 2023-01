America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre elezioni presidenziali, un complicato processo di pace in Colombia, le tensioni istituzionali in Perù e in Bolivia, e il grande ritorno di Luiz Inacio Lula da Silva. Sono alcuni degli eventi che scandiranno il calendario politico 2023 per l'America Latina. Un anno che esordisce proprio con il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile: sconfitto al ballottaggio di ottobre il presidente uscente, Jair Bolsonaro, l'ex sindacalista inizia il 1 gennaio il terzo mandato. Nei mesi che hanno preceduto l'insediamento, Lula ha fatto capire che intende ripartire dalle parole chiave spese nel 2002 e nel 2006: dal Parlamento ha ottenuto le basi legali per ripristinare generosi piani sociali, e nelle trasferte all’estero ha fatto capire che riporterà la questione ambientale in cima all’agenda di governo. La presenza del moderato Geraldo Alckmin nel ruolo di vice e, soprattutto, nel ruolo di ministro dell'Industria, potrebbe garantire al governo il sostegno delle imprese e una minore diffidenza dei mercati inizialmente intimoriti dai piani di spesa pubblica oltre i limiti fissati per legge. L'incognita principale è data dall'assenza di una maggioranza in Parlamento, che obbligherà Lula a trattare la sua agenda con il "centrao", il cartello di partiti centristi che da tempo condizionano - non senza cospicui tornaconti - la scena politica in Brasile. C'è infine attesa per quanto accadrà al presidente uscente, Jair Bolsonaro. Con la fine del mandato, le nubi delle indagini che si vanno addensando da mesi potrebbero rovesciare sul leader conservatore una gragnola di processi, a partire da quelli legati alla campagna sui presunti brogli compiuti nelle urne elettroniche, motivo di proteste che lo stesso Bolsonaro non ha mai sconfessato fino in fondo. (segue) (Brb)