America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (6)

- Ma la battaglia più attesa è quella che si terrà in Argentina. Il governo peronista di Alberto Fernandez chiude il 2022 molto indebolito politicamente, impegnato in un muro contro muro con la Corte Suprema e con la vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner condannata in primo grado a otto anni per corruzione e fuori dalla competizione elettorale. Il governo uscente, che come l'opposizione non ha ancora individuato il candidato presidenziale, è peraltro impegnata nella complicata lotta di contenere l'inflazione, arrivata a sfiorare il 100 per cento annuo, senza uscire dai binari macroeconomici fissati a fatica con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per estinguere il debito da 44 miliardi di dollari contratto nel 2018 dall'ex presidente, Mauricio Macri. (segue) (Brb)