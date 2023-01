America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio l'Ecuador celebrerà un referendum in otto quesiti per la riforma della Costituzione. Un articolato fortemente voluto dal presidente, Guillermo Lasso, e che mette nel mirino alcuni capisaldi dell'ordinamento interno: tra le altre cose, si discute se introdurre l'estradizione, oggi inesistente, un taglio nel numero dei parlamentari e una restrizione al numero di partiti politici, così come una riforma per rendere autonoma la procura generale. Entro la fine dell'anno, inoltre, in Cile si getteranno le basi per una riforma della Costituzione, dopo la bocciatura arrivata nel plebiscito di settembre al testo elaborato dalla apposita Convenzione. A novembre 2023 i 50 esperti individuati grazie a un delicato accordo politico dovranno produrre il testo da sottoporre a referendum, presumibilmente a inizio 2024, per superare definitivamente l'ordinamento dell'era di Augusto Pinochet. (segue) (Brb)