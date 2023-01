Torino: Borio (Federalberghi) a ' Nova', 2023 potrebbe essere l’anno del salto di qualità per il turismo della città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questione caro energia e inflazione. Gli albergatori si sono adeguati alla situazione o ci sono ancora forti problemi di stabilità economica?Quello che stiamo vedendo in questo momento è che già arrivare a fine anno è stato un successo. La bolletta di dicembre sarà naturalmente più alta, e quindi c’è paura per il prossimo trimestre. Noi nel frattempo, cerchiamo di rimanere dentro i range orari delle temperature, nonostante le nostre clientele hanno naturalmente le loro singole esigenze. Ci sono poi altre azioni messe in campo come lo spegnimento di cose inutili che servivano magari solo come abbellimento, la diminuzione delle luminarie, il cambio delle lampade con quelle a led e anche l'installazione di impianti fotovoltaici, con investimenti che vedremo però nel tempo. Si tratta comunque di energie di supporto non di soluzioni definitive. Voglio segnalare che sul teleriscaldamento ci si è dimenticati degli albergatori che l'hanno inserito e questo è un problema, perché il costo degli aumenti viene assorbito completamente dalle aziende senza aiuti statali come invece avviene per luce e gas. La paura per il 2023 è che il prezzo del gas vada verso l’alto e con le temperature rigide i consumi potrebbero aumentare. (Rpi)