Libia: il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta (4)

- Una possibile svolta potrebbe arrivare anche dall’annuncio di nuove e ingenti quantità di gas nell’offshore libico. Lo scorso dicembre, l’amministratore delegati di Eni, Claudio Descalzi, ha parlato della scoperta di ingenti quantità di idrocarburi in Libia: “Abbiamo scoperto molto petrolio e gas, soprattutto gas. Speriamo di poter avviare nuovi progetti in Libia”. Eni è l’unica azienda internazionale a non aver mai abbandonato il Paese (nemmeno durante la guerra) e che in più garantisce di fatto l’unica fonte di reddito del Paese, peraltro mentre i prezzi del petrolio sui mercati internazionali sono altissimi, e sta per investire diverse decine di miliardi di dollari nel Paese nordafricano. Non a caso pochi giorni fa il Consiglio libico supremo per gli affari energetici, presieduto dal premier Abdulhamid Dabaiba, ha passato in rassegna la cooperazione nel settore degli idrocarburi con l'azienda italiana Eni, in particolare per quanto riguarda le aree esplorative A ed E. (segue) (Lit)