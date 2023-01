Vaticano: Papa, sporchiamoci le mani per fare del bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I pastori oggi ci provocano ad andare, a smuoverci per quel che succede nel mondo, a sporcarci le mani per fare del bene”. Lo ha detto Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Il Pontefice, ha spiegato che per accogliere Dio non si puo’ stare “fermi e comodi aspettando che le cose migliorino. Bisogna alzarsi, cogliere le occasioni di grazia, andare, rischiare”. Bergoglio ha esortato a porci gli obiettivi per il nuovo anno: “Oggi, all’inizio dell’anno – ha detto - anziché stare a pensare e sperare che le cose cambino, ci farebbe bene chiederci: “Io, quest’anno, dove voglio andare? Verso chi vado a fare del bene?”. Tanti, nella Chiesa e nella società, aspettano il bene che tu e solo tu puoi dare, il tuo servizio”. Quindi Francesco ha sottolineato la necessità di non farci prendere dalla “pigrizia che anestetizza e all’indifferenza che paralizza”, di non rimanere “seduti davanti a uno schermo con le mani su una tastiera, i pastori oggi ci provocano ad andare, a smuoverci per quel che succede nel mondo, a sporcarci le mani per fare del bene, a rinunciare a tante abitudini e comodità per aprirci alle novità di Dio, che si trovano nell’umiltà del servizio, nel coraggio di prendersi cura”. (Civ)