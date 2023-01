Capodanno: la carica dei 40 mila al Circo Massimo a Roma per salutare il 2023 con Elodie, Madame e Sangiovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 mila persone hanno assistito ieri sera al Concertone di capodanno organizzato al Circo Massimo, a Roma. Sul palco si sono alternati Elodie, Madame, Sangiovanni e Franco126 che hanno fatto cantare e divertire la carica di romani e turisti che in questi giorni stanno affollando la Città eterna, che per queste feste natalizie ha registrato il tutto esaurito. Alle 21.30 l'inizio della festa in piazza che ha visto tra i protagonisti giovani e giovanissimi. Poco prima del conto alla rovescia, per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, a festeggiare con il pubblico presente, gli assessori ai Grandi eventi e alla Cultura, Alessandro Onorato e Miguel Gotor. "La meraviglia del concertone di Capodanno al Circo Massimo. Roma è tornata. Auguro alle romane e ai romani, e a tutti i turisti che hanno scelto di trascorrere le feste nella nostra città, un nuovo anno di salute, di serenità e di pace", ha invece scritto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sui social. Una serata andata avanti senza criticità dal fronte dell'ordine pubblico grazie ad un piano ad hoc messo in campo da istituzioni e forze dell'ordine. Anche il servizio di trasporto pubblico ha retto l'afflusso di persone in piazza con le linee metro A-B-B1-C che hanno effettuato le ultime corse dai capolinea alle 2.30. Il servizio di superficie dalle 21 alle 2.30 ha visto invece su strada 13 linee bus: H-2-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905. I festeggiamenti, nella Capitale, sono andati avanti tutta la notte con folle di persone che si sono riversate in strada tra via dei Fori Imperiali, piazza Venezia e via del Corso. (Rer)