Libia: il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta (5)

- La Struttura A si trova nella parte centrale del Blocco NC41, a circa 75 chilometri dalla costa libica a una profondità d'acqua compresa tra 93 e 145 metri, mentre la Struttura E si trova nella parte centro-orientale del Blocco NC41, a circa 125 chilometri dalla costa libica in una profondità d'acqua compresa tra 205 e 235 metri. La National Oil Corporation libica indica almeno quattro ragioni per cui è necessario attuare immediatamente il progetto. Primo: a produzione di gas nei giacimenti di Al Wafa e Al Salam inizierà a diminuire nel 2025 di oltre 440 milioni di piedi cubi al giorno, il che comporterà un deficit nella fornitura di gas per il consumo interno e, se questa perdita non sarà compensata con investimenti e aumentando la produzione, lo Stato libico si troverà nella paradossale situazione di dover importare gas per alimentare le centrali elettriche a gas. Secondo: l’investimento previsto di 8 miliardi di dollari riporterà nuovamente la Libia in primo piano e attrarrà investitori del settore del petrolio e del gas, il che porterà a far progredire l'economia, creando molte opportunità di lavoro e aumentando i livelli di reddito. Terzo: il rendimento che lo Stato libico otterrà da questo investimento è stimato in 13-18 miliardi di dollari, dopo aver recuperato capitale e spese operative. Quarto: l'annuncio di questo progetto nel 2023 spingerà le società contraenti impegnate nell’esplorazione di blocchi esplorativi, a terra e offshore, ad avviare le loro attività. (Lit)