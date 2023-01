Energia: l’Italia supera la crisi innescata dalla guerra e si presenta con le carte in regola nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha così perso un grande acquirente, l’Europa, ma ne acquistati altri come Cina e India ai quali vende a un prezzo scontato di circa 60 dollari al barile, mentre il brent è a 80 dollari. Nel terzo trimestre di quest’anno è quindi iniziata una brusca discesa, positiva per gli sviluppi futuri dei prezzi, negativa perché innescata dalle restrizioni anti-Covid in Cina e dal brusco rallentamento della domanda globale. In questo quadro, l'Enea traccia un percorso obbligato in cui l’efficienza energetica e il reperimento del gas da altri paesi sono i punti di riferimento. “Nel breve-medio periodo la possibilità per l’Europa di garantire la sicurezza del sistema gas – scrive l’agenzia nell’ultima analisi sul sistema energetico italiano - è legata a una molteplicità di fattori, ma fondamentale sarà la sua capacità di ridurre la domanda. Ma il trend di riduzione registrato nei primi nove mesi 2022 (-10 per cento rispetto al 2021, meno 7 per cento rispetto alla media degli ultimi 5 anni) non sembra sufficiente per l’ambizioso obiettivo che l'Ue si è data di rapido affrancamento dal gas russo”. In breve, bisogna fare di più sull’incentivazione al risparmio, sia sul lato della produzione industriale che da quello degli utenti domestici. Fino adesso tra il governo Draghi e il governo Meloni sono stati messi sul piatto quasi 100 miliardi di euro per il caro energia, una cifra equivalente al 5 per cento del Pil italiano. Ma non potrà continuare anche perché se si continua a finanziare la riduzione delle bollette senza consumare di meno, nell’inverno 2023-2024 il razionamento del gas potrebbe essere più di un’eventualità. Non a caso è uscito recentemente un report dell'Agenzia internazionale per l'Energia (Iea), in cui si avverte che il processo di riempimento dei siti di stoccaggio di gas europei nel 2022 ha beneficiato di fattori chiave, tra cui i flussi di gasdotti russi durante l'estate e le minori importazioni di Gnl da parte della Cina a causa della politica “zero covid”. (segue) (Rin)