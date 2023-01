Cultura: nel 2023 la "grande Milano" compie 100 anni e torna alla scoperta dei quartieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi - evidenzia Sala - stiamo cercando di riscoprire tutti insieme le zone della città che allora si chiamavo 'borghi 'e ora 'quartieri', ma di fatto è quel tipo di socialità. C'è un punto fondamentale in questa riflessione: a mio avviso dobbiamo superare l'idea novecentesca di un centro e le periferie attorno e al contrario, doppiamo sviluppare i quartieri con i servizi, le comunità di verde e identità. Questo è lo sforzo fatto cento anni fa e che faremo oggi”. Uno sforzo necessario secondo la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi perché “o le grandi città puntano a svilupparsi in maniera organica o avranno un futuro da borgo elitario: questo è un rischio che le grandi città corrono e che dobbiamo scongiurare puntando su politiche inclusive e cercando soluzioni ai grandi temi come casa, lavoro, mobilità e convivenza”. (segue) (Rem)