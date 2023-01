America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 1 gennaio è attesa inoltre la completa riapertura della frontiera tra Colombia e Venezuela, passaggio cruciale della riapertura dei rapporti diplomatici iniziato ad agosto scorso, con l'arrivo di Gustavo Petro alla presidenza della Colombia. La ritrovata intesa con il governo di Nicolas Maduro è inoltre, nei piani di Petro, elemento cruciale per il successo dell'accordo di pace con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). Al Venezuela, sul cui territorio la formazione guerrigliera ha abbondante presenza, viene dato il ruolo di Paese garante assieme a Cuba, Cile, Norvegia e Messico. E non è un caso che il 21 novembre, nel primo incontro ufficiale tra le parti, la sede sia proprio Caracas. In prospettiva, la speranza di Bogotà è inoltre che la collaborazione con Caracas possa mettere in sicurezza gli otre duemila chilometri di frontiera a cavallo dei quali si muovono le formazioni irregolari. (segue) (Brb)