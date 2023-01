America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande attenzione merita proprio la scena venezuelana. Complice il nuovo contesto regionale (con Caracas meno isolata) e globale (con la necessità che il petrolio venezuelano torni nel mercato) governo e opposizioni sono tornati a incontrarsi a Città del Messico, siglando un primo accordo che consegnerà a un organismo indipendente la gestione di risorse da destinare ad alleviare la crisi umanitaria. Si tratta di fondi venezuelani che la comunità internazionale scongela con la promessa che il processo porti progressivamente a restituire al Paese anche integrità sui diritti umani e politici, con la speranza di poter organizzare in modo trasparente e libero le elezioni presidenziali del 2024. Le opposizioni temono che Maduro, anche alla luce di una ripresa delle attività della Chevron sul territorio, si fermi all'incasso dei soli fondi, alzandosi dal tavolo nel momento in cui si dovesse parlare di rinunciare a riforme politiche di più ampio spettro. Nel frattempo il fronte antigovernativo mette praticamente fine al governo "ad interim" di Juan Guaidò, struttura che a quattro anni dalla nascita non ha mai realmente inciso sulla crisi fallendo nell'obiettivo primario di disarcionare Maduro. (segue) (Brb)