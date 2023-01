America Latina: il ritorno di Lula e tre elezioni presidenziali nell'agenda 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima delle tre elezioni presidenziali si terrà il 30 aprile, in Paraguay. Il liberale Efrain Alegre, alla terza sfida presidenziale, cercherà di conquistare un posto tradizionalmente occupato da un esponente del moderato Partido Colorado, forza che schiera il giovane economista Santiago Pena. Sfida della sfida, Pena rappresenta una corrente del partito invisa al presidente uscente, Luis Lacalle Pou, e vicina ad Horacio Cartes, ex capo dello Stato ritenuto dalla giustizia Usa "significativamente corrotto". A fine giugno le urne si aprono in Guatemala, per la successione di Alejandro Giammattei, presidente con passaporto anche italiano. I sondaggi, evidentemente prematuri, profilano una sfida tutta al femminile, tra la socialdemocratica Sandra Torres e Zury Rios, cognome pesante della scena guatemalteca: si tratta infatti della figlia di Efrain Rios Montt, divenuto presidente nel 1982 a seguito di un colpo di Stato e condannato a 80 anni per genocidio. Anche qui, come in Paraguay, gli elettori sono chiamati a rinnovare il parlamento locale. (segue) (Brb)