Difesa: spazio, cyber e interoperabilità, le pietre angolari del nuovo paradigma italiano (3)

- Le due nuove fregate Fremm che dovranno sostituire quelle cedute alla Marina egiziana, dovrebbero infatti essere equipaggiate con ampie capacità Asw, e si andrebbero ad aggiungere alle altre quattro unità già operative in questa configurazione. La consapevolezza del nuovo scenario strategico - riconoscibile nelle più recenti edizioni del Documento programmatico pluriennale della Difesa - definisce la nostra politica di acquisizione dei nuovi dispositivi d’armamento e il dispiegamento delle nostre forze armate nei nuovi domini. Chiara e semplice la scala delle priorità elencate nel “Concetto strategico del capo di Stato maggiore della Difesa”: nuove capacità nell’intero spettro delle operazioni, inclusi i domini spaziale e cibernetico; sistemi d’arma risolutivi a bassa letalità; difesa antiaerea e antimissile integrata da inquadrare nell’Integrated Air and Missile Defence della Nato con l’obiettivo di garantire la protezione da tutte le minacce anche provenienti dallo spazio e dall’aerospazio; capacità di contrasto delle emergenti forme di attacco spesso impiegate anche da attori non statuali; strumenti di prevenzione, rilevazione e contrasto della minaccia Cbrn (Chimica, Biologica, Radiologica, Nucleare); transizione alla modalità operativa digitale, completando l’aggiornamento tecnologico dei sistemi e l’adeguamento dei processi interni; sistemi di propulsione non dipendenti dalle fonti di energia tradizionale. Molti soldi, su cui il governo non si tira indietro. Nella sua prima conferenza stampa di fine anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infatti confermato “la volontà dell’Italia di mantenere gli impegni assunti in sede Nato”, e cioè l’aumento delle spese militari al due per cento del Pil, avvertendo, però, che la tempistica dipenderà dalle condizioni economiche. La vera sfida per il futuro della difesa è senza dubbio la necessità di evolvere verso una nuova deterrenza che sia direttamente proporzionale alle capacità tecnologiche di strumenti militari all’avanguardia. Al centro di questo paradigma l’adozione di un modello operativo interforze e multidominio e la capacità di partecipare, a pieno titolo, alla rivoluzione in atto nel settore delle tecnologie militari. Forse il 2 per cento del Pil non basterà. (Rin)