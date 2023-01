Torino: Borio (Federalberghi) a ' Nova', 2023 potrebbe essere l’anno del salto di qualità per il turismo della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando di problemi fieristici, quanto influirà l’assenza di Automotoretrò il prossimo anno?Su Automotoretrò il problema è innanzitutto di immagine: perdere un evento non è mai bello. Purtroppo è mancato il tempo di rispondere adeguatamente alla situazione. L'evento di per sé era molto positivo perché cadeva in un periodo di bassa stagionalità, attraendo collezionisti che partecipavano a questa kermesse anche dall’estero. Noi speriamo ci sia ancora lo spazio per non perdere sul lungo periodo questa manifestazione. Sicuramente servirebbe in queste situazioni una mediazione più larga di quella tra semplici privati. Occorrerebbe un tavolo largo con tutti gli attori in campo per affrontare le singole questioni. (segue) (Rpi)