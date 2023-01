Africa: il 2022 segna il declino irreversibile dell’influenza francese nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anno appena concluso ha segnato il declino, forse irreversibile, della presenza francese in Africa, continente tradizionalmente e storicamente strategico per la proiezione estera di Parigi. Gli ultimi sviluppi, a ben vedere, rappresentano soltanto un’accelerazione di un processo in atto già da tempo, che vede la graduale perdita di influenza della Francia in un’area – l’Africa sub-sahariana e, più nello specifico, il Sahel –ormai sempre più terreno di penetrazione per l’altra potenza ormai egemone nella regione: la Russia. L’ultimo atto di tale processo si è consumato lo scorso 15 dicembre con l’annuncio da parte del ministero della Difesa francese, del ritiro degli ultimi militari stanziati in Repubblica Centrafricana nell'ambito della missione logistica Mislog, che mobilitava circa 130 uomini. Il ritiro dalla Repubblica Centrafricana è solo l’ultimo tassello di un più generale disimpegno francese dal continente africano che era emerso in tutta la sua evidenza nel febbraio scorso con l’annuncio – già nell’aria da tempo – del ritiro della Francia e dei partner europei impegnati nell'operazione Barkane e nella Task force Takuba dal Mali, Paese ormai da tempo ampiamente fuori dalla sfera d'influenza di Parigi e sempre di più attratto nell'orbita russa. (segue) (Res)