Svezia: le priorità della presidenza del Consiglio Ue, ambiente, sicurezza e stato di diritto (2)

- Diverse voci critiche stanno però mettendo in discussione la reale capacità del governo Kristersson di portare avanti delle questioni giudicate “divisive” all’interno della maggioranza, in particolare viste le posizioni dei Democratici svedesi (Sd). Il partito sovranista, arrivato secondo alle elezioni di settembre, potrebbe limitare l’efficacia dell’azione di Stoccolma su dossier quali la lotta al cambiamento climatico e il rafforzamento dello stato di diritto. L’esecutivo di Stoccolma dipende infatti dall’appoggio esterno di Sd, una dinamica che secondo l’opposizione minerebbe la credibilità di Kristersson e dei suoi ministri nel condurre i complessi negoziati europei. La leader socialdemocratica ed ex premier Magdalena Andersson ha sintetizzato la situazione definendola “controversa”. “Scegliere di cooperare con un partito che si descrive come il più critico in materia di Ue in tutta la politica svedese, che trova difficile sostenere i valori fondamentali europei e che ignora gli obiettivi climatici, contestando la politica di Bruxelles in materia, è chiaramente controverso”, ha detto Andersson. (segue) (Sts)