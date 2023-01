Svezia: le priorità della presidenza del Consiglio Ue, ambiente, sicurezza e stato di diritto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Kristersson ha ribadito che quella svedese “sarà una presidenza attiva, in cui offriremo una leadership costruttiva che dia maggiore forza all’Ue e trovi compromessi in seno al Consiglio europeo”, dando prova di ottimismo sulle prospettive del prossimo semestre. La contingenza in cui Stoccolma assume la presidenza indica però un’oggettiva necessità di perseguire con determinazione e coesione gli obiettivi fissati, facendo sfoggio di grandi capacità diplomatiche; in questa prospettiva, le perplessità esposte dall’opposizione svedese assumono una certa credibilità, vista la distanza esistente tra le posizioni di Sd e quelle dei partiti facenti parte il governo Kristersson. (segue) (Sts)