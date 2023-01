Libia: il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un 2022 all’insegna della grande divisione, il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta in Libia. Da almeno dieci mesi la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. Il generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte di Bengasi e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, da tempo dialoga dietro le quinte con le autorità di Tripoli, scaricando di fatto il governo parallelo di Tobruk. La produzione petrolifera del Paese membro dell’Opec è ripresa dopo i blocchi della metà dell’anno e ora è stabile a 1,2 milioni di barili di petrolio. Il cessate il fuoco in vigore dall’ottobre 2020 regge, ma sul terreno continuano a esserci i mercenari siriani della Turchia e i russi del gruppo Wagner. Non sono mancati sporadici episodi di attacchi armati, in particolare il fallimentare tentativo delle forze legate a Bashagha di entrare a Tripoli il 27 agosto, costato la vita a oltre 30 persone. (segue) (Lit)