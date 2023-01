Vaticano: Papa, no alla guerra e al riarmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel mondo intero in tutti i popoli sale grido no a guerra, no a riarmo, le risorse vadano a sviluppo, salute alimentazione educazione lavoro”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus a Piazza San Pietro. Bergoglio ha quindi fatto un nuovo appello per il cessate il fuoco in Ucraina: “Sentiamo ancor più forte intollerabile il contrasto della guerra che in Ucraina e in altre regioni semina morte e distruzione, tuttavia non perdiamo la speranza perché abbiamo fede in Dio che in Gesù Cristo ci ha aperto la via della pace” (Civ)