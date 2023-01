Cultura: nel 2023 la "grande Milano" compie 100 anni e torna alla scoperta dei quartieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo in una città che, per alcuni decenni, questa tradizione del localismo, dei quartieri e dei borghi - spiega l'assessore alla Casa con delega ai quartieri Pierfrancesco Maran - l'aveva considerata un elemento antistorico e anti moderno: io credo che oggi invece sia tornato un elemento di modernità. Nelle metropoli la riscoperta della possibilità di borghi, della storia intesa non come nostalgia, ma di ricostruzione di un tessuto sociale anche più piccolo in cui trovare identità e protagonismo locale è diventato un elemento essenziale. Questo significa la riscoperta di luoghi centrali nei quartieri”. Nell'ultimo decennio, inoltre, Milano è passata da 1,3 milioni di abitanti a 1,4 milioni, una crescita del 7 per cento. “il dato impressionante - spiega l'assessore alla Casa con delega ai quartieri Pierfrancesco Maran - è che 500 mila persone in questi 10 anni hanno preso la residenza a Milano e 400 mila se ne sono andate. Se sommiamo il dato fisiologico delle nascite e dei decessi viene da analizzare il fatto che il 40 per cento dei milanesi attuali non era residente a Milano 10 anni fa. Non tutti arrivano da Londra, Dubai o Nairobi, molto più prosaicamente sono di San Donato Milanese, Paullo, o Segrate, però dà l'idea di fermento e cambiamento che pone la domanda di quale sia il punto d'incontro tra chi ha vissuto la città da quando è nato e ne conosce la storia e una città di approdo di chi, da studente o lavoratore, è venuto convinto di avere opportunità di crescita”. (Rem)