Tunisia: il Paese in mano al presidente Saied, ma l’economia rischia il tracollo (5)

- La stessa agenzia Fitch ha individuato in particolare dei rischi nella transizione politica. Se il nuovo Parlamento dovrebbe portare a “una maggiore stabilità in un nuovo regime presidenziale con un processo legislativo semplificato”, il boicottaggio dell’opposizione potrebbe portare “a disordini sociali alimentati dall'inflazione e dall'elevata disoccupazione”. Non solo. Le pressioni sociali e l'opposizione del potente sindacato Ugtt “potrebbero anche far deragliare i sussidi previsti per i prodotti essenziali e le riforme delle imprese statali, che sono parti fondamentali del programma dell’Fmi”. Storicamente, l'adesione della Tunisia programmi del Fondo è stata debole e “non è ancora chiaro se la situazione sia cambiata” ora che è al potere il presidente Saied. Considerate le tante variabili politiche ed economiche, la situazione nel Paese africano più vicino alle coste dell’Italia dovrebbe essere monitorata attentamente nel corso del 2023. (Tut)