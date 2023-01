Vaticano: Papa, preghiamo per coloro che vivono i giorni di festa nella paura della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco sta presiedendo nella Basilica Vaticana, la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell’ottava di Natale. Durante l’Omelia ha chiesto di pregare “per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in molte parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell’indifferenza!” Il Pontefice ha poi spiegato, commentando il Vangelo di oggi, che i pastori, all’annuncio della nascita di Gesù andarono immediatamente a vedere. “Il testo dice che i pastori «andarono, senza indugio». Non sono rimasti fermi – ha sottolineato il Santo Padre - era notte, avevano le loro greggi a cui badare ed erano sicuramente stanchi: avrebbero potuto attendere l’alba, aspettare il sorgere del sole per andare a vedere un Bambino adagiato in una mangiatoia. Invece andarono senza indugio, perché di fronte alle cose importanti bisogna reagire prontamente, non rimandare”. (Civ)