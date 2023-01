Vaticano: Papa, spesso non dedichiamo tempo alle persone a noi più vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco pronunciando l’Omelia per la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nella Basilica vaticana ha spiegato che spesso non dedichiamo tempo “per ascoltare la moglie, il marito, per parlare con i figli, per chiedere loro come vanno dentro, non solo come vanno gli studi e la salute”. Bergoglio ha evidenziato: “Quante volte, presi dalla fretta, non abbiamo neanche il tempo di sostare un minuto in compagnia del Signore per ascoltare la sua Parola, per pregare, per adorare, per lodare... La stessa cosa avviene nei riguardi degli altri”. Quindi l’invito a “mettersi in ascolto degli anziani, del nonno e della nonna, per guardare la profondità della vita e riscoprire le radici. Chiediamoci dunque se siamo capaci di vedere chi ci vive accanto, chi abita il nostro palazzo, chi incontriamo ogni giorno nelle strade”. (Civ)