Libia: il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha sollecitato i Paesi membri del Consiglio di sicurezza “ad aiutare i libici a marcare il 2023 come l'anno dell'inizio di una nuova era attraverso l'ascesa di istituzioni legittime tramite elezioni libere ed eque”. Per raggiungere questo obiettivo, il politico senegalese - che a settembre ha preso il posto della statunitense Stephanie Williams alla guida della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) - ha chiesto di “esercitare pressione” sui leader libici affinché si mettano d’accordo sulle regole per le elezioni presidenziali e parlamentari che, a suo dire, dovrebbero tenersi in simultanea. La situazione internazionale potrebbe essere favorevole a questo disegno. La presenza in Italia di un governo politico stabile e con pieni poteri, il lento riavvicinamento in corso tra Turchia ed Egitto, l’avvio di una politica estera più pragmatica da parte degli Emirati Arabi Uniti sono tutti elementi che potrebbero favorire le elezioni e, più in generale, la riunificazione del Paese. (segue) (Lit)