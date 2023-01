Libia: il 2023 potrebbe essere l’anno della svolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso della Libia è legato anche alle elezioni presidenziali in Turchia nel giugno 2023. Il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha investito molto nel Paese nordafricano, per la verità senza ricevere molto in cambio. E’ infatti l’Italia, e non la Turchia, il primo partner commerciale della Libia, con un valore che nei primi nove mesi del 2022 ha superato i 9,02 miliardi di euro. Secondo i dati diffusi dall’ufficio dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) di Tripoli, l’interscambio dall’inizio del 2022 ha registrato un aumento dell’80,85 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, con una quota di mercato del 23,66 per cento, davanti a Cina (3,67 miliardi di euro di interscambio e 9,62 per cento di quota di mercato), Spagna (3,23 miliardi di euro di interscambio e 8,47 per cento di quota di mercato), Grecia (3,16 miliardi di euro e l’8,47 per cento del mercato), Germania (2,91 miliardi di euro di interscambio e l’7,82 per cento della quota di mercato), Turchia (2,54 miliardi di euro e il 6,67 per cento del mercato) e Stati Uniti (1,84 miliardi di euro di interscambio e il 4,82 per cento della quota di mercato). (segue) (Lit)