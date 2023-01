Energia: l’Italia supera la crisi innescata dalla guerra e si presenta con le carte in regola nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno che si è appena concluso l’Italia ha brillantemente superato lo shock energetico causato dalla guerra in Ucraina. I numeri parlano chiaro: tra ottobre e metà novembre a causa del caldo abbiamo risparmiato 3 miliardi di metri cubi di gas, il 5 per cento di tutta la domanda italiana. Malgrado a settembre la maggior parte degli scenari sulle riserve strategiche di gas fossero pessimisti è probabile che riusciremmo ad arrivare a marzo con livelli di circa il 90 per cento. Infine mettendo insieme temperature e consumi, a parità di temperature stiamo consumando il 15 per cento in meno del 2021. La situazione del mercato mondiale dell’energia rimane comunque critica. Esattamente come accadde con lo shock petrolifero degli anni Settanta, anche oggi sono state le commodities a trasmettere la tensione tra la crisi geopolitica e l’aumento dei prezzi. La riprova è stato lo tsunami dei costi dell’energia che a partire dalla primavera ha contribuito all’aumento dell’inflazione globale. Le quotazioni del Brent e del Wti (West Texas Intermediate) hanno infatti raggiunto picchi sopra quota 100 dollari al barile che non si vedevano dai tempi della crisi finanziaria del 2008-2009. Non poteva essere diversamente vista l’importanza russa sui mercati globali di gas (primo esportatore) e petrolio (10 per cento della produzione), e considerato che più del 60 per cento del petrolio di Mosca è commerciato via mare, ossia proprio quello che è stato colpito dall’embargo (vedi i problemi della raffineria di Priolo). (segue) (Rin)