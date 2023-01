Cultura: nel 2023 la "grande Milano" compie 100 anni e torna alla scoperta dei quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 sarà per Milano un duplice importante anniversario, quello in cui è cresciuta e ha iniziato ad avvicinarsi ai numeri delle grandi città europee e il Comune si prepara celebrarlo con il progetto “dai borghi alle città, dalla città ai quartieri” con il quale, con la collaborazione del sistema delle biblioteche e dei Municipi, si chiederà a cittadini, associazioni, università e ai gruppi di proporre e sviluppare iniziative sui territori per ricordare una storia che non è solo uno sguardo al passato, ma anche al presente e al futuro. Perché con il passare del tempo, la città è tornata a guardare al concetto, se non di borgo, di quartiere a misura di cittadino per ricostruire un tessuto sociale. Il primo anniversario che viene commemorato risale al 1873, quando il Consiglio comunale presentò istanza al Re affinché aggregasse a Milano il Comune dei Corpi Santi, creato allora dall'amministrazione austriaca per unire i fondi agricoli e le cascine che erano sorte a fianco dei cimiteri collocati lungo le mura spagnole. (segue) (Rem)