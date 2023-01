Cultura: nel 2023 la "grande Milano" compie 100 anni e torna alla scoperta dei quartieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è con il secondo anniversario, di cui il prossimo anno ricorre il centenario, che si può comincia a parlare di "grande Milano": su impulso di un regio decreto, nel 1923 sono stati infatti aggregati 11 Comuni autonomi, che all'epoca venivano chiamati borghi e che oggi fanno parte della toponomastica cittadina: Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno, e Vigentino. Mentre, grazie ai cittadini dei Corpi Santi, la città arrivò a toccare 300 mila abitanti, con la seconda unificazione Milano arrivò vicina al milione. “Abbiamo creato una piattaforma dove ci sono tutte le iniziative a cui hanno aderito in tanti, associazioni università, singoli per costruire questo racconto della città”, spiega il sindaco di Milano, Giuseppe Sala sottolineando che queste due tappe che celebreremo l'anno prossimo sono due tappe fondamentali, perché “noi siamo quello che la storia ci ha reso dal punto di vista sociale, geografico, culturale e quindi, in qualche modo, narrare la nostra storia significa riflettere sulla città di oggi e immaginare la città del futuro”. (segue) (Rem)