Svezia: le priorità della presidenza del Consiglio Ue, ambiente, sicurezza e stato di diritto

- Ambiente, sicurezza e stato di diritto: sono queste le priorità presentate dalla Svezia in vista della presidenza di turno del Consiglio europeo, che assumerà a partire da gennaio. Sei mesi in cui il governo di Stoccolma dovrà gestire una serie di questioni complesse, nell’ottica di mantenere la coesione interna all’Ue sul sostegno all’Ucraina di fronte alla crisi energetica e alle difficoltà registrate dagli Stati membri sul fronte economico. “La Svezia sta assumendo la presidenza in una fase in cui l’Unione europea si trova di fronte a sfide senza precedenti. Un’Europa più verde, più sicura e più libera è la base delle nostre priorità”, ha detto il primo ministro Ukf Kristersson al Parlamento svedese, il Riksdag. Il governo di Stoccolma intende inoltre promuovere la competitività dell’Ue a livello globale, ha rilevato il premier. I temi in agenda richiamano quelli che già erano stati proposti nei mesi scorsi dal precedente esecutivo, a guida socialdemocratica, segnando una sostanziale continuità nella visione del Paese in ambito europeo. (segue) (Sts)