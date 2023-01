Energia: l’Italia supera la crisi innescata dalla guerra e si presenta con le carte in regola nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una situazione che non si ripeterà nel 2023, aumentando il rischio di un divario tra domanda e offerta fino a 30 miliardi di metri cubi durante l’estate, il periodo chiave per il rifornimento dello stoccaggio di gas. Oggi il prezzo del gas al Ttf (l’indice di borsa del gas naturale) è sceso dal record storico di 350 euro per megawattora di agosto. Questo grazie a previsioni della stagione fredda migliori, al lancio di REPowerEu da parte della Commissione europea e al riempimento degli stoccaggi con nuovi accordi con Norvegia, Algeria e Usa. Inoltre, dopo tante trattative, i ministri dell'Energia hanno fissato un tetto al prezzo del gas a quota 180 euro per megawattora che partirà a febbraio. Tuttavia, i livelli di prezzo anteriori alla guerra restano lontanissimi e con l’ulteriore riduzione delle forniture russe lo scenario per l’inverno 2023-2024, in mancanza di buone notizie dal fronte ucraino, rimane molto incerto. (Rin)