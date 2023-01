Business news: Somalia, governo denuncia "estrazione petrolifera illegale" in Somaliland

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Somalia ha denunciato come illegale l'operazione di estrazione petrolifera in corso nell'autoproclamata Repubblica del Somaliland, regione situata nel nord della Somalia. In un comunicato stampa, il ministero somalo del Petrolio e dei minerali ha affermato che le autorità stanno "monitorando da vicino l'operazione illegale di esplorazione petrolifera" nel Somaliland, condotta dalla società Genel Energy Plc "che afferma di avere il permesso di esplorare e sfruttare le risorse della Somalia". Mogadiscio invita quindi la stessa società a "smettere di rivendicare questo diritto", definendo le attività esplorative in corso "una violazione dei diritti petroliferi" e "un'operazione petrolifera che viola la sovranità, l'integrità territoriale e l'unità della Somalia". (Res)