Africa: il 2022 segna il declino irreversibile dell’influenza francese nel continente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di fuori del Mali, le forze francesi dispongono di due basi militari permanenti nel Sahel: la prima è a Niamey, la capitale del Niger, dove si trova la principale base aerea dell'operazione Barkhane. Insieme a sei droni Reaper e a sette aerei da combattimento Mirage, un'unità da combattimento occupa anche questa base, che si trova vicino alla cosiddetta zona dei tre confini (tra Mali, Burkina Faso e Niger). Con il ritiro dal Mali, è proprio sul Niger che la Francia e i suoi alleati puntano maggiormente per mantenere il loro presidio nella regione. Un contingente francese è presente anche in Ciad, dove si trova il posto di comando dell'operazione Barkhane: una base aerea si trova nella capitale N'Djamena, dove sono presenti da cinque a otto velivoli da trasporto che svolgono missioni logistiche essenziali con un'autonomia di cinque milioni di chilometri quadrati (10 volte la dimensione della Francia). Un contingente francese di 950 uomini è inoltre presente ad Abidjan, in Costa d'Avorio, mentre in Gabon è schierato un gruppo di 350 militari alloggiati a Camp De Gaulle, vicino all'aeroporto di Libreville. Ancora, in Senegal l'esercito francese schiera 350 uomini a Ouakam e nel porto militare di Dakar, oltre a disporre di una pista di atterraggio, mentre in Burkina Faso si trova il quartier generale dell'operazione Sabre e dal 2009 vi sono di stanza da 350 a 400 militari delle forze speciali francesi: la maggior parte dei leader jihadisti uccisi negli ultimi anni sono stati eliminati dalle operazioni condotte da questa unità. (segue) (Res)