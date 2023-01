Africa: il 2022 segna il declino irreversibile dell’influenza francese nel continente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ormai consolidata perdita d’influenza in Africa e nel Sahel preoccupa non poco Parigi. Il governo francese, del resto, non sembra disporre di una strategia coerente nei confronti della sfida russa, preferendo per il momento temporeggiare. Così, al vertice Francia-G5 Sahel di Pau del gennaio 2020, Macron si è limitato a lanciare un avvertimento sull’intervento dei “Paesi terzi” in Africa tramite mercenari ma, secondo molti osservatori, quelle parole – insieme alla decisione di inviare altri 600 militari francesi nel Sahel – vanno considerate un segnale rivolto alla Russia. La moderazione francese potrebbe derivare dalla speranza di una sorta di auto-sconfitta russa in Africa, causata dall’eccessivo impegno nelle azioni militari e dall’ingerenza nella vita politica degli Stati africani. Inoltre, il conflitto in Ucraina potrebbe segnare una svolta in tal senso, vedendo la Russia sempre più impantanata in una guerra di logoramento che potrebbe richiedere l’impegno crescente e il conseguente richiamo di mercenari dai diversi teatri di azione africani. Ciò che appare chiaro, in ogni caso, è che Mosca ha intensificato il suo impegno in Africa a causa delle sanzioni occidentali e che pertanto le azioni russe in Africa sono in linea con la tattica generale di penetrare in quei luoghi dove la presenza europea va scemando. In questo senso, la contrapposizione tra Francia e Russia sembra essere la chiave di lettura principale con cui leggere le dinamiche del Sahel – che interessano da vicino anche l’Italia – e gli avvenimenti ad esse legate. (Res)