Svezia: le priorità della presidenza del Consiglio Ue, ambiente, sicurezza e stato di diritto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ha sottolineato l’intenzione di non portare a Bruxelles le divisioni del Parlamento svedese, chiedendo anzi a tutte le formazioni del Riksdag di “mettere da parte la competizione politica domestica per un po’”. Resta da vedere se su questioni quali il cambiamento climatico, l’energia e i migranti, Stoccolma riuscirà a mantenere un approccio coerente quale presidente di turno Ue, o mostrerà delle crepe dovute all’opposizione mossa dai Democratici svedesi su questi dossier dirimenti. In base all’accordo di coalizione tra Sd e le formazioni di governo, vale a dire i Moderati, i Cristiano democratici e i Liberali, ai Democratici svedesi dovranno essere preliminarmente sottoposte tutte le discussioni sull’energia e gli affari europei, compresa quindi la gestione della presidenza. Un’appendice all’accordo di coalizione, svelato dalla stampa svedese, prevedrebbe però che Sd dovrebbe essere consultato anche su altre questioni prettamente relative all’ambiente, come l’uso di pesticidi e la biodiversità. Il governo Kristersson potrebbe perciò vedere ulteriormente limitata la propria capacità di azione su questi temi. (Sts)