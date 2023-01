Business news: Mauritius: ivoriana Atlantic Financial Group in trattative avanzate per acquisizione di Afrasia Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Atlantic Financial Group (Afg) dell'imprenditore ivoriano Dossongui Koné è in trattative avanzate per l'acquisizione di una quota significativa di Afrasia Bank, con sede alle Mauritius, la terza banca del Paese con un totale di bilancio di 4,5 dollari miliardi. La conclusione dell'affare, riferiscono fonti di "Financial Afrik", sarebbe imminente e riguarderebbe il 74,5 per cento di Ibl e National Bank of Canada (Nbc). Ibl è il primo gruppo privato del Paese, quotato alla Borsa di Mauritius e con 22 mila dipendenti in diversi settori. L'importo della transazione tra Afg e Ibl non è stato reso noto. Tra i finanziatori di Afrasia Bank, oltre a Nbc, figurano tra gli altri anche il gruppo Intrasia Capital, holding di investimento con sede a Singapore. (Res)