Business news: Etiopia, riprendono i voli di Ethiopian Airlines per Macallè

- Sono ripresi i voli della compagnia aerea Ethiopian Airlines da e per la capitale del Tigrè, Macallè. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Mesfin Tasew, esprimendo soddisfazione per la riapertura dei voli su una città che è stata negli ultimi due anni al centro di una sanguinosa guerra civile. "La ripresa dei voli faciliterà la riunione delle famiglie ed il ristabilimento delle attività commerciali, stimolando anche il flusso turistico e creando ulteriori opportunità in aiuto alla comunità", ha detto Tasew, precisando che riaprirà per ora il collegamento da Addis Abeba.Res (Res)