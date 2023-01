Business news: Etiopia, servizio di intelligence finanziaria blocca 20 milioni di dollari per provenienza illecita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di intelligence finanziaria etiope (Fis) ha bloccato più di 20 milioni di dollari di proventi ritenuti illegali. In una nota, il Fis ha affermato di aver confermato attraverso il monitoraggio che vari individui sono stati coinvolti in attività illegali violando la direttiva sui conti della diaspora intesa a consentire agli etiopi che vivono all'estero di aprire conti in valuta estera nelle banche locali. Di conseguenza, 85 persone sono ad oggi sospettate di essere coinvolte nel presunto accumulo illegale di un totale di 20,2 milioni di dollari, somma che è stata sospesa e trasferita alle indagini penali. (Res)